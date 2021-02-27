В субботу в Петербурге ожидаются дождь и потепление

Сегодня. 27 февраля, в субботу в Северной столице горожан ожидают небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а также плюсовая температура. Об этом сообщил ведущий специалист метеорологического центра "Фобос" Михаил Леус на свое странице в социальной сети Facebook.

В субботу, 27 февраля, на погоду в городе повлияет тёплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками, поэтому будет облачно.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге ожидается от 1 до 3 градусов тепла, в области ожидается, что столбик термометра поднимется до плюс четырёх. В городе будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.