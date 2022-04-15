Петербуржцам рассказали, когда придет настоящее весеннее тепло

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов порадовал петербуржцев прогнозом погоды на следующую неделю. В своем Telegram-канале рассказал, что в сторону Северной столицы уже идет новый антициклон.

На погоду в городе антициклон начнет влиять в воскресенье, 17 апреля. С этого дня в Петербурге начнется потепление. Дневная температура воздуха будет подниматься до отметок от +10 до +15 градусов. Область повышенного атмосферного давления обеспечит Петербургу сухую и солнечную погоду.

Предстоящие два дня городу еще предстоит находится под влиянием циклона. В пятницу и субботу возможны и небольшие дожди, и мокрый снег.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в пятницу температура воздуха в Петербурге составит от +4 до +6 градусов.