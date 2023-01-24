В Петербург вернулось потепление с мокрым снегом, но ненадолго

Во вторник, 24 января, петербуржцы вновь столкнуться с оттепелью, - воздух начнет прогреваться, но пойдет мокрый снег, сопровождаемый порывами ветра.

Сегодня погода будет формироваться под влиянием смещающегося с запада тёплого атмосферного фронта. В центре "Фобос" объяснили, что его усилиями небо над Петербургом будет закрыто плотными облаками, пройдет снег, который в конечном итоге станет мокрым. Особую опасность для горожан продолжают представлять гололедица на тротуарах и сильные порывы ветра.

Температура воздуха 24 января будет меняться в диапазоне от −1 до +1 градуса, по области воздух также не прогреется выше одного градуса, но опуститься столбик термометра может до −4. Также синоптики прогнозируют порывистый юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 771 мм рт. ст., но все еще будет выше нормы.

Завтра, 25 января, снова пройдет мокрый снег, переходящий в дожди. Ожидается дальнейшее повышение температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцев предупредили о нестабильности температур. По словам синоптика Шувалова, на этой неделе в город вернется оттепель, которую очень быстро снова сменят небольшие морозы.