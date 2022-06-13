Два дождливых дня пообещали петербуржцам

Во вторник и среду, 14 и 15 июня, в Петербурге будут идти дожди. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.

Атмосферное давление во вторник опустится ниже нормы. Поэтому и во вторник, и в среду, по словам эксперта, будут идти заметные дожди. Температура при этом составит от 17 до 19 градусов.

После этого погода начнет налаживаться. Дожди перейдут в статус кратковременных, а облачность из сплошной станет переменной. Температура с четверга снова будет достигать 22 градусов.

Дождями Петербург встретит участников Международного экономического форума, который начинается в городе в среду, 15 июня. Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на мероприятие приедет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.