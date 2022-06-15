Во второй день ПМЭФ будет дождливо и ветрено

В дни Петербургского международного экономического форум Северная столица держит марку. Второй день мероприятия погода будет мало отличаться от первого. Гостей и жителей города ждут ветер и дождь.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, ветер станет сильнее к вечеру среды, 15 июня, окрепнет ветер и сохранится в четверг, 16 июня. Его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду.

Также не стоит забывать зонтики. Небо может проясниться, однако синоптики обещают кратковременные дожди, а днем более сильные. В течение дня температура повысится до плюс 17-19 градусов, к ночи похолодает до 10 градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что из-за ливня вечером в среду, 15 июня, Петербург встал в пробках. После 18:00 на городских улицах собрались восьмибалльные пробки.