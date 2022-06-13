Президент Казахстана приедет на ПМЭФ

В Петербургском международном экономическом форуме примет участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как сообщили в пресс-службе главы государства, он прибудет на мероприятие 17 июня.

Уточняется, что Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании. Он также проведет во время посещения ПЭФ несколько двусторонних встреч.

Петербургский международный экономический форум состоится с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в этом году «Новый мир - новые возможности».

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Петербургский международный экономический форум приедут лидеры ряда стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал такое заявление, однако не назвал конкретных имен.