За год в Ленобласти убрали более тысячи незаконных свалок

Прокуратура Ленинградской области подвела итоги борьбы с незаконными свалками на территории региона в честь Дня эколога, который отмечается 5 июня. Как сообщили в ведомстве, за прошлый год на территории региона ликвидировали более тысячи незаконных свалок. Всего с 2020 года количество нелегальных свалок мусора в Ленинградской области удалось уменьшить почти в три раза.

С начала 2022 года сотрудники региональной прокуратуры выявили более 1300 нарушений закона и составили более 900 актов для реагирования. Помимо свалок ведомству пришлось бороться с незаконной вырубкой деревьев и использованием лесных участков, а также вести надзор в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице увеличили штрафы за незаконные свалки.