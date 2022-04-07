Штрафы за организацию свалок вырастут в Петербурге

В Петербурге могут в скором времени увеличить минимально возможный размер штрафов за организацию свалок. Как сообщает ALLNW, соответствующий законопроект разработан комитетом по природопользованию.

Законопроект опубликован на сайте администрации Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы. Текст документа предусматривает увеличение штрафов для физических лиц, которые будут платить за организацию свалки от 2 до 5 тысяч рублей. Штрафы для должностных лиц составят от 20 до 40 тысяч рублей. Юридические лица уличенные в подобном нарушении, заплатят от 500 до 700 тысяч рублей.

Минимальные штрафы за сброс и сжигание отходов, как следует из того же законопроекта, могут вырасти в похожих пропорциях.