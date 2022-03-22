Парки и сады Петербурга закрывают на просушку

В Петербурге начинается сезон весенней просушки парков и садов. Как сообщили в комитете по благоустройству, всего для возвращения в нормативное состояние после зимы будут закрыты 104 объекта.

К настоящему моменту для посетителей недоступны только 37 петербургских зеленых зон. В их число входят Никольский, Юсуповский, Румянцевский, Овсянниковский сады, сад Сан-Галли.

Как уточнили в комитете по благоустройству, на то, чтобы сад или парк полностью просох, обычно требуется около месяца. В настоящее время почва зеленых зон переувлажнена, так как за зиму выпало более 187 сантиметров снега, а также регулярно фиксировались перепады температур.