С 5 по 30 апреля Гатчинский парк закроют на просушку

В Санкт-Петербурге каждый год с приходом весны начинает таять снег, расцветает все живое. В связи с этим, большинство дорог в садах и парках начинают разрушаться. Поэтому ежегодно их закрывают на просушку, чтобы избежать разрушений. В их число вошел и Гатчинский парк, который будет закрыт для посещения с 5 по 30 апреля. Его будут подготавливать к летнему сезону.

Просушка — это комплекс мероприятий, который предназначен для спасения и сохранности садов и парков с большой нагрузкой на дорожно-тропиночную сеть, представляющие огромную ценность. Во время просушки в садах и парках проводятся и другие мероприятия: удаляются больные деревья, сажают летние растения, а также обрезают кустарники.

С 1 мая парк снова будет открыт для посещений.