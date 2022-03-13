Воздух в Московском районе в феврале оказался самым грязным

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха за февраль был выявлен только в одном районе Петербурга — Московском. Об этом сообщили в Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по итогам наблюдений.

Во взятых в различных районах Петербурга пробах атмосферного воздуха определяли концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, окиси углерода, диоксида азота, фенола, сероводорода, аммиака, хлористого водорода, формальдегида и бензпирена. Все эти показатели оказались в норме в 11 из 12 обследованных районов.

В Московском районе обнаружено превышение допустимой нормы по диоксиду азота. Однако случаев высокого или экстремально высокого загрязнения выявлено не было.