В Смольном рассказали, почему туман в Петербурге пах гарью

Туман, опустившийся на Петербург вечером 3 февраля, заставил поволноваться многих петербуржцев. Горожане явственно ощущали запах гари или химических веществ, а потому активно сообщали о проблеме в городской комитет по природопользованию.

Чаще всего на резкие запахи, возникшие во время тумана, жаловались жители Невского, Красносельского, Московского, Красногвардейского, Кировского, Выборгского и Приморского районах. К утру 4 февраля туман не рассеялся, видимость в некоторых местах не превышала 500 метров. Бригады экологов выдвинулись по наиболее часто упоминаемым в жалобах адресам и взяли пробы воздуха на химические загрязнения.

Как сообщает «Город+», в итоге экологи не обнаружили существенного химического загрязнения, однако наличие запаха в отдельных районах подтвердили. В комитете по природопользованию его объяснили сложившимися метеопараметрами, например, вертикальными и горизонтальными перемещениями атмосферного воздуха.

На сайте «Экологический портал Петербурга» опубликована информация, что 4 февраля в Приморском районе датчики зафиксировали незначительное количество диоксида азота и взвешенных частиц в атмосферном воздухе.