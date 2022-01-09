115 сантиметров снега выпало в Петербурге с начала зимы

Около 2400 самосвалов снега вывезли с улиц Петербурга за прошедшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Улицы города убирали 1047 единиц техники и 1092 работника ручного труда. 60 машин и 246 специалистов ручного труда убирали снег в петербургских парках.

Всего с начала снегопадов с улиц Петербурга вывезли 1,9 миллионов кубометров снега. Их отправили в 11 снегоплавильных и семь снегоприемных пунктов. Максимальное количество снега принял снегоплавильный пункт на Мебельной улице. Всего туда поступило 207,5 тысяч кубических метров.

Губернатор Александр Беглов распорядился сохранять усиленный ведомственный контроль за уборкой улиц и внутриквартальных территорий. Синоптики в ближайшем будущем обещают городу новые снегопады.