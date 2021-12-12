Единую систему контроля за уборкой снега могут создать в Петербурге

В Петербурге может появиться единая система контроля качества уборки снега и наледи во дворах. О данной инициативе рассказал на своей странице «ВКонтакте» председатель городского Жилищного комитета Олег Зотов. Он отметил, что внедрение системы позволит эффективнее контролировать работу управляющих компаний в городе.

В системе управляющие компании будут отправлять отчеты по уборке. Таким образом власти смогут получить реальную картину по выполненным задачам.

Олег Зотов подчеркнул, что подобная система в Петербурге уже успешно функционирует на примере нежилых зданий. Поэтому он уверен, что её внедрений, даст положительный эффект и в уборке жилых зданий.