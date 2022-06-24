  • 24 Июнь 2022
USD 25.06.2022 53.3234 -0.0344
USD ММВБ 19:15 53.3256  
EUR 25.06.2022 55.9640 -0.0246
EUR ММВБ 19:15 56.1074  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» стартовал в Петербурге

Автор:


© Фото: «Флагманы образования. Студенты»

Темы дня

На петербургской площадке Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» проводят финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты». Мероприятие организовано в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи.

Участники будут проходить испытания в течение следующих 4 дней – с 24 по 27 июня. Первостепенной целью конкурса является поддержка развития перспективных студентов высших учебных заведений и колледжей, которые планируют связать свое будущее с педагогией.

Всего 26 955 человек из 84 регионов страны подали заявки на участие в профессиональном конкурсе. Первый этап стартовал еще 17 ноября 2021 года, а в феврале студенты показывали свои знания в дистанционном тестировании. В него входили три блока: общекультурный, функциональная грамотность и предметный. В апреле-мае текущего году в восьми городах страны провели полуфинал конкурса. И теперь участникам предстоит доказать свою особенность перед членами жюри в финале профессионального испытания.

Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов отметил, что компания VK нацелена на запуск и развитие множества образовательных проектов, которые поддержат активную молодежь. Также нередко оказывается поддержка тем ребятам, которые хотят попробовать себя в IT. Для них организовываются чемпионаты и хакатоны. Конкурс «Флагманы образования, как замечает Марданов, является площадкой для студентов, на которой они могут показать свои таланты, а также пообщаться с профессионалами своего дела, получить ценные связи и советы. Более того, поскольку VK является партнером конкурса, 100 талантливых финалистов получат специальные промокоды, позволящие им пройти образовательные курсы на платформе Skillbox.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что победивший в «Лидерах России» петербуржец рассказал о своих планах после конкурса.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Культура

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске
    03.06.22
    Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?
    31.05.22
    Представители АО «ЛОЭСК» посетили отчетный концерт детского вокального коллектива «Веснушки» и вручили новую форму детям
    30.05.22
    В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года
    27.05.22
    Контурная пластика губ и увеличение: показания и этапы операции
    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram