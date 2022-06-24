Финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты» стартовал в Петербурге

На петербургской площадке Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» проводят финал всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Студенты». Мероприятие организовано в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей» и при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Федерального агентства по делам молодежи.

Участники будут проходить испытания в течение следующих 4 дней – с 24 по 27 июня. Первостепенной целью конкурса является поддержка развития перспективных студентов высших учебных заведений и колледжей, которые планируют связать свое будущее с педагогией.

Всего 26 955 человек из 84 регионов страны подали заявки на участие в профессиональном конкурсе. Первый этап стартовал еще 17 ноября 2021 года, а в феврале студенты показывали свои знания в дистанционном тестировании. В него входили три блока: общекультурный, функциональная грамотность и предметный. В апреле-мае текущего году в восьми городах страны провели полуфинал конкурса. И теперь участникам предстоит доказать свою особенность перед членами жюри в финале профессионального испытания.

Директор по связям с вузами VK Сергей Марданов отметил, что компания VK нацелена на запуск и развитие множества образовательных проектов, которые поддержат активную молодежь. Также нередко оказывается поддержка тем ребятам, которые хотят попробовать себя в IT. Для них организовываются чемпионаты и хакатоны. Конкурс «Флагманы образования, как замечает Марданов, является площадкой для студентов, на которой они могут показать свои таланты, а также пообщаться с профессионалами своего дела, получить ценные связи и советы. Более того, поскольку VK является партнером конкурса, 100 талантливых финалистов получат специальные промокоды, позволящие им пройти образовательные курсы на платформе Skillbox.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что победивший в «Лидерах России» петербуржец рассказал о своих планах после конкурса.