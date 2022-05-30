Победивший в «Лидерах России» петербуржец рассказал о своих планах после конкурса

Петербуржец Илья Пахомов, оказавшийся в победителях четвертого сезона конкурса "Лидеры России", рассказал о своих впечатлениях от проекта. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В подобных конкурсах Пахомов участвует с 2017 год. Тогда же он решил поучаствовать в кадровом конкурсе «Мой город — мои возможности». Он достойно выступил и войти в число победителей. Позже он решил попробовать свои силы на федеральном уровне, где ему также удалось добиться побел.

В нынешнем конкурсе он участвовал в треке "Бизнес и промышленность", поскольку он связан с этой сферой деятельности. У Пахомова остались лишь положительные эмоции от участия в проекте. По его словам, там была качественная организация, а главной ценностью назвал собранных на одной площадке людей.

После конкурса он собирается заняться своим некоммерческим проектом, над которым он уже долго время размышлял. Проект связан с дополнительным школьным образованием.