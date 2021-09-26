Петербургская филармония имени Шостаковича открывает 101-й сезон

Об этом сообщает пресс-служба петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

В день рождения Шостаковича и 80-летие со дня начала блокады была сыграна седьмая симфония композитора, которую он начал писать в 1941 в Ленинграде. Это открыло сезон в петербургской академической филармонии.

«Это второй наш юбилейный сезон, посвященный 100-летию Филармонии. И пройдет он при участии музыкальных звезд первой величины, хотя ограничения, связанные в пандемией, могут внести коррективы в наши планы», - рассказал на пресс-конференции заместитель художественного руководителя Филармонии Евгений Петровский.