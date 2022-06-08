Концерт «Ода Петру Великому» пройдет у стен Михайловского замка

В честь 350-летия со дня рождения Петра I у стен Михайловского замка в субботу, 11 июня, прозвучат шедевры российской оперной и симфонической классики. Мероприятие будет прходить при поддержке комитета по культуре, а послшать концерт "Ода Петру Великому" смогут все желающие.

Как рассказали организаторы, для гостей сыграют фрагменты всемирно известных произведений Модеста Мусорскго, Петра Чайковскго, Андрея Петрова, и других.

«Ода Петру Великому» – это иллюстрация к событиям из жизни уникального человека, вошедшего в мировую историю, – иллюстрация яркая, многослойная, созданная силами живой музыки и художественного слова», – рассказали организаторы. Образ Петра I уже примерили на Филиппа Киркорова. Кинокомпания Bazelevs представила в социальных сетях трейлер нового скетч-сериала про Петра Первого.

Все произведения исполнит заслуженный коллекти России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Артем Абышев станет за дирижерский пульт.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что бюст Петра Великого появился в яхт-клубе «Балтиец». Продолжилась программа торжеством, посвященным юбилею императора.