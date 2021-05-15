Петербуржцы смогут снова посетить Домик Петра I

Сотрудники Русского Музея сообщили на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте», что в Санкт-Петербурге, в субботу, 15 мая, петербуржцы смогут посетить Домик Петра I.

Также напомним, что весной 2021 года началась реставрация здания, и будет продолжаться в течение двух лет.

Власти Северной столицы также отметили, что реконструкция Домика Петра I пройдет по поручению президента России, так как в 2022 будет отмечаться 350-летие Петра Великого. Кроме того, специалисты будут также реставрировать экспонаты, которые находятся в домике последнего царя всея Руси, например, кресло Петра из его личного кабинета.