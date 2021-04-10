На художественной ограде Домика Петра I появилась ржавчина

В Петербурге горожане заметили новый дефекты на ограде вокруг первого гражданского здания Санкт-Петербурга. Художественная ограда Домика Петра I покрылась ржавчиной, а позолота начала осыпаться. Причиной всплеска общественного негатива стал тот факт, что реконструкцию ограды завершили в феврале 2021 года.

Домик находится на Петровской набережной и состоит из чугунных элементов, покрытых позолотой. Ранее Алла Манилова, заместитель министра культуры сообщила о завершении реставрации ограды. Стоимость работ составила 51,7 млн рублей.

При этом Манилова выражала сожаление о том, что работы не смогут завершить к 2022 году.