Пискаревское кладбище собираются оборудовать QR-кодами

Евгений Панкевич, директор Пискаревского мемориального кладбища, сообщил, что учреждение собирается сделать ее историю более доступной, а также понятной для посетителей. В связи с этим кладбище оснастят QR-кодами и навигационными устройствами, которые появятся уже к августу.

«В навигационную программу войдут памятные плиты, часть гражданского кладбища, монумент «Мать-Родина» и Вечный огонь. Всю информацию готовит просветительская команда из экскурсоводов учреждения и историков», — сообщил директор кладбища.

Панкевич уверяет, что после обновления посетители смогут при помощи своих гаджетов самостоятельно узнавать информацию об объектах, размещенных на кладбище, без помощи гидов. Также петербуржцы и гости города смогут самостоятельно выстроить себе маршрут.