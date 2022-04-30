Эксперт назвал полезные в борьбе с вирусами возможности смартфонов

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин перечислил возможности современнызх смартфонов, о которых не знают многие пользователи. Он предложил использовать безопасный режим для очистки своего смартфона на Android от вирусов.

Эксперт пояснил, что при запуске устройства в таком режиме, на нем закрываются все сторонние приложения. В результате пользователь может удалить лишние программы.

Безопасный режим не стоит включать, если вы в скором времени планируете посетить Пискаревское мемориальное кладбище. Как сообщает Neva.Today, его оснастят информационными табличками с QR-кодами, которые позволят узнать об истории захоронения и прослушать аудиоэкскурсию.

Пользователи также могут использовать бустру навигацию между приложениями своего смартфона. Эксперт напомнил, что двойное нажатие на кнопку «Меню» вернет пользователя к приложению, которое было открыто последним.