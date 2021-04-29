Репетиции парада Победы в Петербурге пройдут 30 апреля, 5 и 7 мая

Военные объявили даты репетиции парада Победы 9 мая на Дворцовой площади. Названные числа отличаются от тех, которые сообщали в Смольном. Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Владимир Кочетков сообщил, что к репетициям парада будет привлечено более 4 тысяч человек.

«Очередная совместная репетиция с привлечением техники и авиации состоится завтра, 30 апреля, в 10 утра. Заключительная тренировка пройдет 5 мая на Дворцовой площади. Генеральная репетиция состоится 7 мая», — заявил генерал-лейтенант Кочетков.

Кроме того, заместитель командующего сообщил о привлечении к тренировкам более 4 тысяч военнослужащих, 109 единиц наземной техники, а также 30 самолетов и вертолетов.