Участниками репетиции парада Победы в Петербурге станут более 4 тысяч военных

По информации, которая была предоставлена пресс-службой Западного военного округа, в репетиции парада Победы на Дворцовой площади примут участие более 4 000 военнослужащих и 100 единиц боевой техники ЗВО.

На репетиции будет отработан сценарий парада, строевые приемы с оружием, а также марш, сопровождаемый военным оркестром. Участниками тренировки военного парада станут также кадеты и юнармейцы.

Следующие тренировки будут проведены в мае. В ГИБДД предоставили предварительную информацию о датах и схемах перекрытий движений в связи с репетициями парада.