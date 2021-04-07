В Эрмитаж возвращаются льготы

В Петербурге льготы, отмененный в связи с пандемией коронавируса, возвращаются в главный музей города. Государственный музей Эрмитаж возвращает пониженные цены для отдельных категорий граждан с 1 мая. Об этом сообщает гендиректор Михаил Пиотровский.

Так, с 1 мая дети, студенты, пенсионеры и инвалиды смогут приобрести билеты в основной музейный комплекс на Дворцовой набережной по пониженной цене.

«Государственный Эрмитаж изыскал возможность для дальнейшего увеличения системы льгот. С 1 мая в главном комплексе музея вводится особая цена - 300 рублей для детей, студентов, пенсионеров и инвалидов 1-й и 2-й групп. Это будут квоты в течение лимита, который есть на день. Главный штаб для этих категорий в ближайшие месяцы будет бесплатным», - отметил генеральный директор музея.

Напомним, в 2020 году в связи с пандемией коронавируса бесплатный проход для этих категорий был отменен. Руководство Эрмитажа сообщало, что льготы будут возвращаться в музей постепенно по мере финансовых возможностей.