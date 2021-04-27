Эрмитаж вводит новые льготные билеты с 1 мая

В Петербурге с 1 мая некоторым категориям льготных граждан посетить Главный штаб Эрмитажа бесплатно. Помимо существующих категорий руководство главного музея города вводит еще четыре группы льготников. Об этом сообщается на официальной странице Эрмитажа в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 1 мая бесплатно можно будет посетить здание Главного штаба отдельным категориям льготных граждан. Речь идет о детях до 18 лет, причем гражданство роли не играет. Также льгота положена пенсионерам и инвалидам (первая и вторая категория).

Кроме того, сохраняется возможность бесплатного посещения для студентов и курсантов вузов и академий.

Однако количество бесплатных билетов будет ограничено. Для приобретения билета обязательно нужно предъявить документ, подтверждающий льготу.