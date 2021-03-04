В Петербурге открылась выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве" в Русском музее

По информации от пресс-службы Русского музея, вчера, в среду, третьего марта, в Мраморном дворце была открыта выставка "Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве".

Экспозиция была посвящена работам искусства художников Санкт-Петербурга, которые родились в период с 1980-х по 1990-х годов. В их работах, которые были представлены на выставке, художники отразили наиболее характерные черты, которые присущие людям, выросшим в то же время, что и художники.

Данные отличительные черты были выражены в качестве смещения границ личного и публичного, автобиографизм.

Важным моментом является стремление к выходу искусства в общественное пространство, на улицы.

Специфическая среда обитания миллениалов - это городское пространство, с которым миллениалы вступают в художественную связь.

На экспозиции представлено около 40 работ, которые выполнены в различных техниках. Так, кроме живописных работ можно увидеть: графику, объекты, скульптура, инсталляции, а также видео.