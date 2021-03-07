"Русский музей" приглашает петербуржцев на выставку миллениалов

В «Русском музее» состоялось открытие выставки искусства поколения миллениалов (поколения, рожденного в 1980-1990х годах).

На выставке можно познакомиться с работами более сорока авторов, таких как Покрас Лампас, ирина Дрозд, Леонид Цхэ, Павел Плетнев и многие другие. На выставке представлена не только живопись, но и графика, скульптура, инсталляции и видео.

Организаторы отмечают, что работы художников нового поколения воплощают в себе стремление диалога авторов с городом. Поколение миллениалов пытается вывести искусство на улицы, делает акцент на осмыслении взаимосвязи личного и публичного, собственного опыта, страхов и травм.

Название выставки – «Поколение тридцатилетних в современном искусстве».