Статуи в Царском Селе "оденут" на зиму

В музее-заповеднике «Царское Село» начали готовиться к зимовке. Более 60 статуй утеплят в «зимнюю одежду» – специальные футляры. Как и в прошлом году, на них будут размещены фотографии статуй, которые там спрятаны. Об этом рассказали в музее 25 октября 2021 года.

«Этой осенью мы повторим прошлогоднее новшество, которое всем пришлось по душе. Венецианскую скульптуру на Эрмитажной аллее снова укроем в футляры с соответствующим изображением, и скульптура до весны останется с нами на фотографиях. А посетители Екатерининского парка будут знать – что находится внутри», – поделился хранитель скульптур ГМЗ «Царское Село» Наталья Лансере.

Специалисты уже спрятали Мраморный фонтан в Собственном садике Екатерининского парка. Следом переоденут фигуры китайцев на Большом китайском мосту в Александровском парке и скульптуры на Гранитной террасе.

Скульптуры каждый год закрывают на зиму в специальные защитные футляры, чтобы они хорошо пережили холодную зиму и не получили никаких повреждений.