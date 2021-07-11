В Петербурге нашли скульптора статуи Венеры Коломенской

В сообществе «Добрососедство Коломны» в социальной сети Instagram сообщили, что в субботу, 10 июля, участники движения нашли прототип и скульптора статуи Венеры Коломенской.

Скульптура находится в Дровяном переулке и очень сильно нравится петербуржцам. Жители Северной столицы все время придумывают статуе новые образы, меняя при этом ее внешний вид и одевая в новую одежду. На данный момент имя скульптора не раскрывается, но активисты уверяют, что он еще жив.

«Друзья, сядьте, если стоите, у нас для вас сногсшибательные новости. МЫ НАШЛИ СКУЛЬПТОРА ВЕНЕРЫ КОЛОМЕНСКОЙ. А с фотографии на вас смотрит Ольга Александровна, его мама и та, чей образ вдохновил автора на создание Венеры…», — сообщили в сообществе.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что статую Венеры Коломенской отправили на реставрацию. Этому поспособствовали волонтеры и обратились с этой просьбой к властям Петербурга.