Исаакиевский собор закрыли для всех

Во вторник по техническим причинам Исаакиевский собор не мог принимать петербуржцев и гостей города. Об этом сообщила администрация музея в социальной сети «ВКонтакте».

Нельзя было попасть ни в музей-памятник, ни на колоннаду. Работали только «Спас на Крови» и часовня-музей Спаса на Крови.

При этом администрация комплекса не уточнила, в чем конкретно состоят "технические причины".

Между тем, "Невские новости" сообщают, что ремонт потребовался в электросетях. На наладочные работы уйдет день, так что собор и колоннада откроются 10 февраля.

Как писал Санкт-Петербург.ру, во время новогодних праздников Исаакий, как и все музеи нашего города, был закрыт для посетителей. Такое решение власти северной столицы приняли для недопущения распространения коронавируса.