Актриса «Зазеркалья» рассказала, почему её избили в театре

Актриса театра «Зазеркалье» Ирина Обрезкова рассказала подробности о нападении на неё коллеги. Как сообщает телеканал «78», актриса пыталась успокоить своего коллеку, которого она называет крайне психологически неустойчивым.

По словам Ирина Обрезковой, она разгримировывалась поле спектакля, а актер готовился к нему. Начал проявлять агрессию по отношению к гримеру на тему, что она должна заняться им, а не заниматься своими делами, хотя женщина пришла раньше.

Актриса вступилась за гримера, за что услышала оскорбления уже в свою сторону. На очередное оскорбление Ирина Обрезкова ответила пощечиной. После этого коллега ударил её рукой по голове. Актриса отметила, что у коллеги были конфликты и с другими артистами театра.

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