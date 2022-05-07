Нонна Гришаева рассказала неприятные подробности о шоу «Маска»

Одной из первых программу "Маски" покинула актриса Нона Гришаева, что очень ее расстроила. Как призналась знаменитость в YouTube-шоу «МузLOFT», она могла показать в образе Лошади еще много интересных номеров.

По её словам, в шоу непростая специфика, и ей там оказалось трудно работать. Она уточнила, что ей важно управлять процессом, ведь только так может раскрыться настоящий артист. Однако в данном шоу знаменитость приходит на репетицию в уже сделанный номер. Гришаева пожаловалось, что с ней никто не советовался.

"Ты просто кукла! В чистом виде! У меня было тяжелое моральное и физическое состояние", - рассказала она.

При этом она отметила, что само шоу ей нравится, но скорее как зрителю.