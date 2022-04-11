Задержанные в Финляндии из-за проблем на границе экспонаты привезли в Эрмитаж

В Эрмитаж привезли экспонаты, которые задерживали в Финляндии из-за проблем на таможне. Как сообщает Neva.Today, в настоящее время ценные предметы искусства разгружают сотрудники музея.

Проблемы на таможне связаны с возможным нарушением режима санкций против России, о котором заявил финский таможенный орган. В результате три грузовых машины задержали на финляндско-российской границе.

Все три перевозили культурные ценности для трех разных музеев России: Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Предметы искусства везли в Россию с выставок в Италии и Японии. Границу они пересекли 9 апреля. В грузовиках перевозили работы Джулио Карлини, Антонио Кановы и других известных художников.