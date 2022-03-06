На концерте «Алисы» в «Гигант Холле» нашли нарушения

В субботу, 5 марта, на площадке «Гигант Холла» состоялся концерт группы «Алиса», который не был согласован с властями. Как сообщает пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга, проверку провели совместно с Комитетом по контролю за имуществом и сотрудниками полиции. По её результатам были выявлены нарушения.

Билеты на мероприятие реализовывались без указания мест. Зрители были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Итогом проверки стало составление протокола и открытие административного производства.