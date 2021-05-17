Концерт Artik&Asti провели с нарушением санитарных норм

Выступления коллектива Artik & Asti прошли 14 и 15 мая в «Юбилейном».

По информации, предоставленной городским комитетом по культуре в социальной сети «ВКонтакте», концерты были проведены с нарушением санитарных норм: во время выступлений граждане не соблюдали социальную дистанцию, кроме того, не все присутствующие пользовались средствами индивидуальной защиты. В сообщении отмечается, что в связи с продолжением распространения коронавируса, нарушение указанных условий недопустимо.

Комитет примет меры реагирования в отношении организатора мероприятия и площадки проведения концертов, в соответствии с действующим законодательством.