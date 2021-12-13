Петербургский «Гигант-холл» заплатит штраф за проведение несогласованного концерта

В Петербурге после проверки может быть оштрафован «Гигант-холл». Чиновники выявили ряд нарушений при проведении концертного мероприятия. Об этом 13 декабря сообщили представители комитета по контролю за имуществом и комитета по культуре.

Нарушителей ждут штрафы за отсутсвие средств дезинфекции, разметки, а также средств индивидуальной защиты.

Проверки проводятся на регулярной основе по всему городу по поручению губернатора Александра Беглова.

«Эпидемическая ситуация остается сложной, и не только по коронавирусу, но и по сезонным ОРВИ. Впереди — новогодние праздники и каникулы. То, как мы их проведем, зависит от ответственности каждого из нас. Никто не хочет новых ограничений. Строгий контроль за соблюдением действующих требований в наших общих интересах», — рассказал глава города.