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Петербургский «Гигант-холл» заплатит штраф за проведение несогласованного концерта

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© Фото: pixabay

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В концертном зале был выявлен ряд нарушений.

В Петербурге после проверки может быть оштрафован «Гигант-холл». Чиновники выявили ряд нарушений при проведении концертного мероприятия. Об этом 13 декабря сообщили представители комитета по контролю за имуществом и комитета по культуре. 

Нарушителей ждут штрафы за отсутсвие средств дезинфекции, разметки, а также средств индивидуальной защиты. 

Проверки проводятся на регулярной основе по всему городу по поручению губернатора Александра Беглова. 

«Эпидемическая ситуация остается сложной, и не только по коронавирусу, но и по сезонным ОРВИ. Впереди — новогодние праздники и каникулы. То, как мы их проведем, зависит от ответственности каждого из нас. Никто не хочет новых ограничений. Строгий контроль за соблюдением действующих требований в наших общих интересах», — рассказал глава города. 

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