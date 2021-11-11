В Эрмитаже открылась виртуальная выставка NFT-проектов

Государственный Эрмитаж показал на своей виртуальной выставке 38 NFT-проектов. Об этом 11 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Проект «Незримый эфир» рассказывает о развитии токенизации художественных произведений. В ходе виртуальной прогулки по василеостровской бирже гости могут подойти к любому экспонату, чтобы рассмотреть его вблизи при помощи мышки и клавиатуры.

Среди представленных проектов есть генеративное искусство, «on-chain» произведения, роботы и алгоритмы коллективного творчества. Также гостям рассказывают о различных способах создания NFT. Посетить выставку можно с 10 ноября по 10 декабря.