В Петербурге планируют высадить шесть миллионов цветов в 2023 году

В Петербурге в этом году будет высажено шесть миллионов цветов. Планы по цветочному оформлению разрабатывают в соответствии с историческими материалами по садово-парковому искусству.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, к Комитет по благоустройству и подведомственные ему предприятия высадят в текущем году шесть миллиардов цветов. Среди них будут посажены более ста сортов многолетника, в том числе астильбы, астры, эхинацеи, пионы, колокольчики, хризантемы, флоксы и другие. Также высадят более сотни летних цветов, таких как бегоний, гераней и других.

Уже с конца апреля начнут высаживать виолу. Таже за весну в городских парках появятся 250 тысяч тюльпанов и почти 40 тысяч нарциссов, мускари и крокусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербург стал одним из городов, в котором в 2023 году цветы на 8 марта оказались самыми дорогими.