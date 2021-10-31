«Спутник Лайт» теперь для ревакцинации и для петербуржцев, переболевших COVID-19

Об этом рассказали в комитете по здравоохранению 31 октября.

В Петербурге «Спутником Лайт» смогут вакцинироваться только те, кто уже привиты или переболели. Минздрав РФ обновил версию временных методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19».

«Вакцину "Спутник Лайт" рекомендовано использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев», – пишет пресс-служба.

В Петербурге в конце октября закончились запасы вакцины «Спутник Лайт». Минздрав обещает новые поставки в регионы и сообщает, что дефицит препарата вызван повышенным спросом и увеличением темпов вакцинации населения.