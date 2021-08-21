За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 1 665 петербуржцев

В минувшую пятницу, 20 августа, в стационары Петербурга поступили 235 человек. Днем ранее - было зафиксировано 277 новых пациентов.

В реанимации все еще находятся 407 человек. К аппарату ИВЛ подключили 178.

Как сообщается в отчете "Перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге", на данный момент в больницах около 47% свободных коек. В стационарах развернуто 6 373 койки для ковидных больных.

Сейчас в больницах проходят лечение около 4 тысяч зараженных коронавирусом жителей Петербурга.