В Петербурге могут отменить масочный режим

В постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», определяющее обязательный масочный режим в Петербурге, могут в ближайшее время внести изменения. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», соответствующее предлжение направлено Главному санитарному врачу Анне Поповой.

В Петербурге продолжается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. За месяц спад составил 40,6%. Количество заболевающих снижается по всем клиническим формам.

Для пациентов с коронавиурсом в стационарах Северной столицы в настоящее время развернуто 1509 коек. На прием больных коронавиусом работает семь городских больниц. По состоянию на 12 мая в них свободно 18,3% койкомест.