За минувшие сутки почти 40 тысяч петербуржцев проверились на «ковид»

В Северной столице за прошедшие сутки 39 705 человек проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 23 569 вызова.

На данный момент в городе добились ежесуточной вакцинации для 16 тысяч человек, однако власти рассчитывают на увеличение показателя до 20 тысяч каждый день. При таком количестве вакцинированных в Петербурге может сформироваться коллективный иммунитет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о возможном введении ковид-фри зон по примеру Москвы, где с 28 июня начнет действовать система входа по QR-кодам вакцинации.