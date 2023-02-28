В Петербурге от последствий коронавирусной инфекции ушло из жизни еще семь человек

По всей России за сутки скончались 35 человек с коронавирусом, при этом в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти семи человек с положительным тестом на коронавирус. В Москве число скончавшихся сегодня больше - 11 человек.

На 28 февраля в Северной столице количество умерших с инфекцией прибавилось. Новую статистику предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Москва находится на первом месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции, Петербург располагается сразу за ней. В Ленинградской области за последние 24 часа от ковида никто не умер. В регионе насчитывается 3 510 смертей за всю пандемию.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии коронавируса достигло 37 120 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 396 100 человек. Столица за все время существования заболевания потеряла 48 205 граждан.

При этом за сутки в Петербурге врачи зафиксировали коронавирус у 1 026 пациентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануне в Петербурге не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. Такая ситуация, к сожалению, является крайней редкостью.