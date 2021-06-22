Почти 30 тысяч петербуржцев проверились за сутки на наличие вируса COVID-19

В Северной столице за прошедшие сутки 29 822 человека проверились на наличие инфекции коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по мониторингу за распространением вируса COVID-19 в Петербурге.

Также в городе продолжает принимать звонки по номеру «122» Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с инфекцией коронавируса. В службу поступило 31 500 вызова.

Напомним, с 21 июня в Петербурге действуют новые антиковидные меры. Дмитрий Лисовец призвал сегодня молодых петербуржцев привиться вакциной от коронавируса и соблюдать масочный режим во избежании серьезного распространения вируса COVID-19 в городе.