За последние сутки тест на коронавирус сдали более 23,5 тыс. петеребуржцев

В пресс-службе Смольного сообщают, что за последние сутки в Санкт-Петербурге тест на наличие коронавирусной инфекции в организме сдали 23 тысячи 735 петербуржцев. Также отметим, что в Единую информационно-справочную службу по вопросам связанным с коронавирусом по номеру «122» поступило 5804 звонка.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Северной столице, количество заболевших «ковидом» в Петербурге за прошедшую неделю увеличилось на 14%, по сравнению с предыдущей неделей.

Кроме того, стало известно, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 829 случаев инфицирования COVID-19. Жертвами болезни 39 человек. Выздороветь смогли 498 пациентов.