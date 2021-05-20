В Петербурге начали изучать клеточный иммунитет к «ковиду»

В одной из больниц Петербурга начали исследовать клеточный иммунитет к вирусу COVID-19. Медики Городской больницы №40 проводят исследования иммунитета, в клетках которого обильное количество Т-лимфоцитов. Об этом сообщается в Комитете по здравоохранения города.

Такие клетки могут победить вирус и без наличия антител в организме человека. Ученые считают, что именно такой клеточный иммунитет есть у людей, которые оказались невосприимчивы к коронавирусу. В связи с этим петербургские врачи решили изучить Т-лимфоциты, способные остановить развитие тяжелого заболевания.

Для изучения вопроса группа исследователей уже имеет тест-систему, показывающую наличие в крови Т-лимфоцитов. Первыми испытуемыми для тестирования стали врачи Городской больницы №40.