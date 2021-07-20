ФМБА приступает к клиническим исследованиям разработанной в Петербурге вакцины

Минздрав России разрешил федеральному медико-биологическому агентству клинические исследования первой и второй фазы вакцины от SARS-CoV-2. Вакцину разработали в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России.

Вакцина нацелена на формирование стойкого клеточного иммунитета. Используются в качестве мишени консервативные белки вируса, которые меньше всего мутируют.

"Клинические исследования будут проводиться с 19 июля 2021 года. Участие в исследованиях примут 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет", — заявили в пресс-службе ФМБА.

Как сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, доклинические испытания, завершенные в июне 2021 года, прошли успешно. Было доказано, что вакцина безопасна, иммуногена и протективна.