За последние сутки тест на коронавирус сделали около 16 тыс. петербуржцев

В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки тест на коронавирусную инфекцию сдали 15 тысяч 986 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Кроме того, стоит отметить, что в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с «ковидом», по номеру 122 поступило 17 тысяч 536 обращений от жителей Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов призвал всех петербуржцев пройти вакцинацию от COVID-19, так как это является единственной мерой, котороя поможет избавиться от этой болезни.