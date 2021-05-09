За минувшие сутки 729 петербуржцев заразились "ковидом"

В Петербурге за последний день коронавирусной инфекцией заразилось 729 человека. Город продолжает держать высокие показатели по суточному приросту инфицированных. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с вирусом COVID-19.

Последние шесть день заболеваемость в Петербурге постоянно растет. При этом за последние сутки вирус COVID-19 удалось победить 821 петербуржцу. Всего за весь период пандемии 422 211 житель города заразился коронавирусом.

За минувшие сутки скончалось от вируса 37 человек. За весь период пандемии коронавируса в городе погибло 13 522 пациента.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведенных за сутки 16 тысячах тестирования на наличие вируса.